“Pecho de Rata” usó identidad ajena para trámites bancarios

Una intervención telefónica incorporada al expediente judicial del caso “Riverside”, que se sigue contra la organización liderada presuntamente por Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, revela que habría utilizado la identidad de otra persona durante una gestión con una entidad bancaria.

De acuerdo con el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió el 2 de abril de 2025, cuando el teléfono atribuido a López Vega recibió una llamada de una funcionaria de una entidad bancaria.

Según la bitácora de la intervención, la empleada consultó si se comunicaba con López Calderón, a lo que el interlocutor respondió afirmativamente y continuó toda la conversación identificándose con ese nombre. Durante la llamada, la funcionaria le ofreció una tarjeta de crédito y le explicó las condiciones del producto, entre ellas un límite preaprobado de hasta $2 mil.

El expediente indica que el hombre, identificado por los investigadores como Edwin López Vega, manifestó que ya era cliente del banco, que utilizaba la aplicación de la entidad y que analizaría la oferta antes de tomar una decisión.

Además, señaló que consultaría el tema con su hija y acordó que la ejecutiva bancaria lo volvería a contactar horas después.

Para la Policía Judicial, la conversación constituye un elemento de interés, ya que, según su análisis, evidenciaría que López Vega ejercía control sobre productos financieros registrados a nombre de López Calderón, quien también figura dentro de la investigación.

El informe señala que López Calderón ha sido vinculado investigativamente con la estructura criminal y que reside en Suiza. Asimismo, aparece relacionado con bienes y sociedades mercantiles que también son objeto de análisis dentro del expediente. Los investigadores resaltan que, durante toda la llamada, el interlocutor nunca indicó que no era López Calderón ni manifestó que debía consultar con esa persona antes de tomar decisiones sobre los productos financieros ofrecidos.