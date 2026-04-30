Edwin López Vega, conocido con el alias de “Pecho de Rata”, logró participar virtualmente en lo que parece ser una fiesta en Costa Rica a través de una videollamada realizada desde su centro de reclusión en Texas.

Las autoridades judiciales del país ya están analizando esta grabación. El hecho llama la atención porque López Vega se encuentra en una prisión estadounidense a la espera de un juicio por supuesto tráfico internacional de drogas.

El contacto en video causó asombro entre los mismos asistentes a la celebración. En la grabación, se escucha a uno de ellos decirle al extraditado que una llamada de ese tipo es inusual incluso a nivel local: “Ni siquiera alguien que está en La Reforma puede hacer este tipo de llamada”.

Aunque el acceso a esta tecnología desde la cárcel pueda parecer irregular desde la perspectiva costarricense, bajo las leyes estadounidenses es un proceso regulado:

Acceso tecnológico: La legislación de EE. UU. permite que los privados de libertad accedan a una tablet.

La legislación de EE. UU. permite que los privados de libertad accedan a una tablet. Servicio pago: Los reclusos deben pagar económicamente para poder utilizar este servicio de llamadas.

Los reclusos deben pagar económicamente para poder utilizar este servicio de llamadas. Rastro de seguridad: Absolutamente todo el contacto que se realiza mediante estos dispositivos queda documentado por las autoridades.

“Pecho de Rata” enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas, motivo por el cual se encuentra detenido en Texas.