La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reveló que Edwin Danney López Vega, alias “Diosito” o “Pecho de Rata”, coordinó al menos 15 cargamentos marítimos de cocaína que ingresaron a Costa Rica entre 2018 y 2022.

La información proviene de una declaración jurada presentada ante un tribunal federal de Texas en apoyo a la solicitud de extradición contra el costarricense, quien es señalado como uno de los líderes de una organización internacional de narcotráfico con vínculos en Colombia, Panamá, Guatemala, México y otros países de la región.

Testigos colaboradores indicaron que López Vega utilizó lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras y hasta avionetas para recibir cargamentos enviados desde Colombia. Las drogas eran almacenadas en el Caribe costarricense y luego distribuidas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Una de las fuentes detalló que cada envío oscilaba entre 1,5 y 2 toneladas de cocaína, lo que convierte a la red de “Pecho de Rata” en una de las más activas en el transporte marítimo de drogas en el Caribe durante los últimos años.

Cabe destacar que el expediente del cual tiene copia Diario Extra indica que “Pecho de Rata”, junto a dos socios clave, transportaban las toneladas de droga vía marítima. Se trata de “Chelo” y “El Enano.

“LÓPEZ-VEGA era el líder de su organización y un individuo que usaba el alias de ‘El Enano’ era el segundo al mando, mientras que ‘Chelo’ era el tercero al mando”, indica el expediente.

Además, una fuente confidencial informó en 2024 que López-Vega habría adquirido una propiedad en Sixaola para recibir avionetas cargadas con cocaína y que mantenía vínculos con otros actores para lavar dinero mediante un equipo de fútbol en Limón.