La colocación de nuevos adoquines en la calle 9, en el centro de San José, hace que las personas tengan que caminar prácticamente por la calle, con lo que se arriesgan a caerse o incluso, a ser golpeado por un vehículo.

El margen para la movilidad se reduce bastante, de ahí la preocupación de los peatones que tienen que pasar despacio o cruzar la carretera en varias ocasiones, dependiendo hacia dónde se dirigen.

Grupo Extra visitó la zona y pudo comprobar que el acceso es complicado para los transeúntes y para quienes tienen negocios en el lugar, más aún si hay clima lluvioso.

Desde la Municipalidad de San José confirmaron a este medio que los trabajos son parte de un conjunto de labores que buscan mejorar el panorama de la ciudad.

La idea es que este sector quede listo en unos 15 o 22 días. Una vez que se finalice, se procederá a remover la acera del frente para proceder con la colocación de nuevos adoquines.