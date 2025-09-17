La Sala Constitucional acogió un recurso de amparo interpuesto por un adulto mayor de Siquirres contra el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), debido al estado crítico del “Puente Negro”, una estructura peatonal ferroviaria con más de 100 años que representa un grave riesgo de colapso y es utilizada a diario por miles de personas, incluidas personas con discapacidad.

El tribunal determinó que hubo “una demora injustificada en resolver la solicitud planteada por la Municipalidad de Siquirres”, pues la gestión se presentó en junio de 2024 y el Incofer respondió hasta agosto de 2025, más de un año después y solo tras iniciarse el proceso de amparo.

La sentencia concluyó que esa inacción “puso en riesgo constante los derechos a la vida y la integridad física de los habitantes de Siquirres”, al mantener en uso un paso peatonal inseguro mientras se obstaculizaba la construcción de un puente alterno.

Aunque la Sala declaró con lugar el amparo, la mayoría de los magistrados decidió no condenar al Incofer al pago de daños y perjuicios, señalando que “no se acreditó un perjuicio patrimonial directo derivado de los hechos denunciados”. Dos magistrados salvaron el voto en disenso con esta decisión.

El fallo enfatizó que la conducta del Incofer se apartó de los principios de celeridad y eficiencia.

Diario Extra intentó conocer la posición oficial de la institución, sin embargo, la oficina de prensa no dio respuesta ante las consultas.