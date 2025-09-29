A partir de este 1 de octubre de 2025 entrará a regir el ajuste ordinario trimestral de peajes en la Ruta Nacional 27, calculado con base en el tipo de cambio del dólar.

Según explicó la concesionaria Globalvia, para los vehículos más livianos las tarifas permanecerán sin cambios en casi todos los puntos de cobro, salvo en Ciudad Colón, Siquiares y Rampa Pozón, donde se aplicará un aumento de ¢10.

En el caso de los vehículos pesados, la mayoría de los peajes incrementarán entre ¢10 y ¢20; los nuevos montos se aplicarán a partir de las 00 horas de este miércoles, según informó la administración de peajes.

Estos serán los nuevos montos a partir del miércoles.

Tipos de vehículos