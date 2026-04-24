A partir del lunes 27 de abril iniciará la demolición de las casetas de peaje ubicadas en la carretera General Cañas, como parte de las labores previas para la ampliación de la ruta San José-San Ramón.

Los trabajos se realizarán durante 5 noches consecutivas, en un horario de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., periodo en el que se aplicará un cierre total en el sentido San José-Alajuela.

Peaje será demolido. Foto: cortesía MOPT.

Este cierre se implementará desde el cruce de la Cervecería Costa Rica, por lo que los conductores deberán utilizar como ruta alterna el sector de Río Segundo, a través de la ruta nacional 3, hasta incorporarse nuevamente cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

En sentido contrario, de Alajuela hacia San José, el paso se mantendrá con normalidad, según informó la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), encargada de las obras.

Peaje será demolido. Foto: cortesía MOPT.

Las autoridades indicaron que la estación de peaje se encontraba fuera de servicio desde setiembre anterior, lo que permite avanzar ahora con su demolición. Además, señalaron que se eligió el horario nocturno para reducir el impacto en el tránsito vehicular.

El Conavi hizo un llamado a la población, especialmente al sector turístico y a quienes deban desplazarse hacia el aeropuerto en esos horarios, a tomar previsiones y planificar sus rutas con anticipación.

Peaje será demolido. Foto: Mauricio Aguilar.

Asimismo, las autoridades informaron que próximamente se anunciará la fecha en que se realizará una intervención similar en el peaje de la carretera Bernardo Soto, en el sector de Naranjo.