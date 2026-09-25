Peajes de Ruta 27 cambiarán a partir de la próxima semana

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Los usuarios de la Ruta 27 pagarán menos en varios peajes a partir del próximo miércoles 1.° de octubre, cuando entre en vigencia el ajuste ordinario trimestral de tarifas, esto según explicó la concecionaria Globalvía.

La modificación anunciada responde a la metodología de revisión periódica establecida en el contrato de concesión y “está ligado al comportamiento del tipo de cambio del dólar”, según explicó la empresa a cargo de la Ruta 27.

Para los vehículos livianos, la tarifa disminuirá ¢10 en las estaciones de San Rafael, Atenas y Pozón, así como en los ramales de Guácima y Siquiares. En el caso de los vehículos pesados, las reducciones serán de entre ¢10 y ¢80, dependiendo de la categoría del vehículo y de la estación o ramal utilizado.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse a partir de las 12:00 a. m. del 1.° de octubre de 2026. En las estaciones principales, los vehículos livianos de clase 1, livianos, pagarán ¢380 en Escazú, ¢570 en San Rafael, ¢750 en Atenas y ¢570 en Pozón.

Para la clase 2, correspondiente a microbuses, buses y busetas con capacidad superior a nueve ocupantes, las tarifas serán de ¢750 en Escazú, ¢1.140 en San Rafael, ¢1.500 en Atenas y ¢1.140 en Pozón.

Los montos también cambiarán para las categorías de vehículos pesados. La clase 3 incluye camiones de dos o tres ejes; la clase 4 corresponde a camiones de cuatro ejes y la clase 5 a unidades de cinco ejes o más.

En los ramales, los vehículos livianos pagarán ¢190 en Ciudad Colón, ¢420 en Guácima, ¢440 en Siquiares, ¢380 en la rampa de Atenas y ¢190 en la rampa de Pozón.

El ajuste permitirá que quienes transiten por la Ruta 27 encuentren tarifas menores en varios puntos, aunque el monto dependerá de la categoría del vehículo y del lugar de cobro. La información corresponde al ajuste tarifario que entrará en vigencia en octubre y contempla las distintas categorías de vehículos.