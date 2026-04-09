PCD no descarta extradición tras allanamientos por red narco ligada al cartel de Sinaloa

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La posibilidad de que varios de los detenidos sean extraditados a Estados Unidos forma parte del escenario que analizan las autoridades, tras los recientes allanamientos realizados en Puntarenas y Guanacaste contra una red de tráfico internacional de drogas vinculada con el cartel de Sinaloa.

La Policía de Control de Drogas (PCD) confirmó que, debido al carácter transnacional del caso y al trabajo conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), no se descarta que los sospechosos enfrenten procesos fuera del país.

Declaraciones del director de la PCD, Stephen Madden.

Allanamientos en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

En los operativos más recientes fueron capturados tres costarricenses, quienes figuran como parte de esta estructura criminal que utilizaba territorio nacional como punto estratégico para el trasiego de droga.

Sospechoso detenido. Foto: Randall Sandoval.

Esta investigación se remonta al 2025, cuando en abril fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos relacionados con el mismo caso. Posteriormente, en diciembre, las autoridades lograron la captura de varios costarricenses y otro sujeto mexicano, ampliando el alcance de la organización.