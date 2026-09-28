Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó allanamientos en las provincias de San José y Alajuela, donde decomisó más de 500 dosis de drogas y siete personas fueron detenidas por presuntamente dedicarse al narcomenudeo.

En el barrio Primero de Mayo en Aserrí, San José, la PCD allanó dos viviendas y detuvo a tres sujetos de apellidos:

Sandoval, sin antecedentes

Alvarado, con informes policiales por tenencia y consumo de drogas

Arias, con antecedentes judiciales por infracción a la Ley de Armas, robo agravado y transporte de drogas.

Por su parte, en el barrio El Erizo en Desamparados de Alajuela, los agentes antidrogas intervinieron dos estructuras que se dedicaban a la actividad ilícita y operaban de forma independiente.

Una de las estructuras está conformada por dos hombres que fueron detenidos, uno de apellido Moreno, con expediente por infracción a la Ley de Licores, y en tres oportunidades pasado por tenencia de drogas; el otro de apellido Ramírez, con antecedentes por delitos contra la propiedad, tenencia de drogas e infracción a la Ley de Armas y Explosivos.

La otra narcoestructura está compuesta por dos sujetos de apellidos Torres y Venegas; este último con expediente por delitos contra la propiedad e infracción a la Ley de Licores y la Ley de Armas y Explosivos.

De acuerdo con las autoridades, todos los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, a la espera de medidas cautelares.

Producto de todos los allanamientos, la PCD ubicó gran cantidad de drogas y otros indicios de interés como:

• 455 dosis de crack.

• 70 dosis de cocaína.

• 59 envoltorios con marihuana.

• 739 mil colones.

• 41 dólares.

• Una pistola y 79 municiones de distintos calibres.

• Utensilios para la preparación y dosificación de drogas.

Durante las diligencias policiales se contó con la colaboración de oficiales de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

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