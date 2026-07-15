PCD decomisa 150 kilos de cocaína en contenedor en Moín

El desarrollo de la Operación Soberanía en todos los puertos marítimos del país dio como resultado el decomiso de aproximadamente 150 kilos de cocaína.

De acuerdo con las autoridades, la intervención se realizó en la Terminal de Contenedores de Moín, Limón, tras un proceso de perfilamiento realizado por oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), apoyados mediante un escáner, quienes detectaron irregularidades en la carga.

Tras la inspección física, los agentes antidrogas ubicaron varios paquetes que venían mezclados con otros que contenían masa de yuca.

Siendo que la PCD decomisó 65 paquetes con un peso aproximado de 150 kilos de cocaína, cuyo destino final era el puerto de Róterdam en Países Bajos.

Según las autoridades, con esta incautación ya suman 22.888 kilos (22,8 toneladas) de cocaína incautados en la Operación Soberanía, desde que inició en julio del 2023.

Video: Stephen Madden, director de la PCD

Foto: MSP

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