PCD busca desarticular a “Los Fajardo” y “Los Menani”

La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico, realiza la mañana de este martes ocho allanamientos para intervenir dos estructuras de narcomenudeo que operan en la zona de Guararí de Heredia.

De acuerdo con las autoridades, una de ellas es conocida como “Los Fajardo” la otra es conocida como “Los Menani”.

“Según la investigación de la PCD, estas estructuras han mantenido disputas por la lucha de territorio para la venta de estupefacientes que originaron balaceras y dos homicidios aparentemente vinculados a estas rencillas”, explicaron las autoridades.

Asimismo, indicaron que se espera detener al menos a 13 personas que integran estas bandas de tráfico local de drogas.