PCD allana dos viviendas vinculadas con la venta de drogas

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó dos allanamientos en viviendas ubicadas en la comunidad de El Carmen, en el distrito de Pocora, Limón.

Según los agentes antidrogas, dos personas figuran como sospechosas de dedicarse a la venta de drogas, lo que generó un aumento en la presencia de adictos, robos, hurtos y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Foto: MSP

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Las ventas se realizaban a escasos metros del Liceo de Pocora, lo que estaba afectando a este centro educativo.

Los detenidos fueron identificados como:

Apellido Álvarez, de 40 años, con expediente judicial por robo agravado, tenencia de droga, apremio corporal por pensión alimentaria e infracción a la Ley de Licores.

Apellido Fernández, de 34 años, con antecedentes por tentativa de robo agravado, conducción temeraria, robo agravado, amenazas agravadas y portación ilícita de arma permitida.

La PCD también decomisó lo siguiente:

16 gramos y 12 dosis de crack.

16 puntas de cocaína.

680 gramos y 47 envoltorios con marihuana.

21 mil colones en efectivo.

Implementos para la preparación y dosificación de drogas.

Los sujetos fueron remitidos al Ministerio Público para el trámite judicial correspondiente.

Foto: MSP

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