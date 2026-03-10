PCD allana dos viviendas vinculadas con la venta de drogas

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La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó dos allanamientos en viviendas ubicadas en la comunidad de El Carmen, en el distrito de Pocora, Limón.
Según los agentes antidrogas, dos personas figuran como sospechosas de dedicarse a la venta de drogas, lo que generó un aumento en la presencia de adictos, robos, hurtos y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Las ventas se realizaban a escasos metros del Liceo de Pocora, lo que estaba afectando a este centro educativo.
Los detenidos fueron identificados como:
La PCD también decomisó lo siguiente:
Los sujetos fueron remitidos al Ministerio Público para el trámite judicial correspondiente.