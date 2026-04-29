Paulina Ramírez: “No hay equilibrio entre lo fiscal y lo social”

La diputada del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez, criticó a la Administración Chaves Robles, señalando un peligroso desequilibrio entre las cifras económicas y la realidad que viven los costarricenses.

Durante su entrevista en el podcast “El Bien y el Mal” de Grupo Extra, la legisladora, aseguró que el enfoque del Poder Ejecutivo ha priorizado la complacencia con organismos internacionales sobre la seguridad y el bienestar social, lo que está llevando al país hacia una descomposición social sin precedentes.

Ramírez enfatiza que los buenos indicadores macroeconómicos son insuficientes si no se traducen en una mejora tangible para la población.

“Si le dan prioridad a lo fiscal y no hay ese equilibrio entre lo fiscal y lo social, si no se da ese balance, vamos a tener una Costa Rica que tiene muy buenos datos macroeconómicos, pero no se traducen en el bienestar de los costarricenses”, subrayó Ramírez. La legisladora advierte que Costa Rica ocupa actualmente el tercer lugar en niveles de inseguridad en Latinoamérica, una situación que, de no atenderse con urgencia, será muy costosa y difícil de revertir en el futuro.

Bloqueo a Hospital

Esta desconexión con las necesidades sociales se refleja, según Ramírez, en el bloqueo sistemático a proyectos críticos como el Hospital de Cartago.

La diputada sostiene que el Gobierno ha ignorado criterios técnicos, ambientales y jurídicos ya zanjados por expertos para retrasar la obra. Sus sospechas van más allá de una simple negligencia administrativa, sugiriendo una posible estrategia para debilitar la seguridad social.

“Cuando yo entro a ver que no es solo el hospital de Cartago, sino contra la Caja Costarricense de Seguro Social, a uno se le siembran muchas dudas, ¿será que quieren colapsar la caja, colapsar estas instituciones para buscar justificar la contratación o la privatización de los servicios?”, comentó Ramírez.

Ramírez sostiene que el aumento del 63% en la deuda del Estado con la Caja durante esta administración es una prueba de la falta de voluntad política, calificando el discurso oficial de “hipócrita” al no buscar soluciones ni conciliaciones de cuentas. Con respecto a su rol desde Cuesta de Moras, la diputada lamenta que este entorno de confrontación sea producto de una degradación en el debate político.