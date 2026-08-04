Patrullas y retenes policiales facilitaban el tráfico de drogas y licor

Un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para la Dirección Regional Brunca Sur detalla la participación de policías en una red de crimen organizado.

El documento (oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DIAC-DOEI-UAI-220-2025 Amenazas a funcionarios de GAO REGION 10) revela un estudio realizado a 122 oficiales, de los cuales 116 estarían vinculados a algún tipo de delito o con expediente criminal único.

El informe habría sido solicitado por el comisario Marlon Cubillo, quien se desempeñaba en abril de 2026 como director de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el análisis, se utilizaban unidades policiales y retenes oficiales para facilitar el paso de cargamentos de droga y licor, asegurando que no haya intervenciones legítimas.

“Muchos de estos oficiales registran en la plataforma de consultas SICORE, como miembros de estructuras criminales dedicadas al trasiego de drogas, donde cumplen funciones como escoltas, apoyo logístico, colaboración en la coordinación de aterrizajes de aeronaves en pistas clandestinas, para la movilización de estupefacientes en la Zona Sur”, señala el documento.

Además, explica que algunos de estos oficiales recibieron amenazas por parte de grupos criminales.