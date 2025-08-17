La Cruz Roja Costarricense se encuentra atendiendo una emergencia en el sector de Quebrada Honda, en Mora, donde se presentó el vuelco de una patrulla de Policía.

Al llegar al lugar destacan que un paciente se encuentra dentro de la estructura prensado.

Ante esto, las autoridades realizan un despliegue de más unidades para atender la emergencia y liberar a la persona afectada.

“Movilizamos una unidad de rescate, otra de Primera Intervención, dos unidades de Soporte Avanzado y recurso básico que ya se encuentra en el sitio”, destacó Cruz Roja.

Cruz Roja se moviliza al sitio:

Noticia en desarrollo.