Patrulla policial se vuelca tras chocar contra camión 

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Una patrulla de la Fuerza Pública volcó luego de colisionar contra un camión la madrugada de este sábado en la ruta 4, a la altura del cruce de La Tabla, en Río Cuarto de Alajuela.

El accidente ocurrió a las 12:37 a.m., cuando dos oficiales viajaban en la unidad policial desde Pital con dirección hacia La Tabla.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Por razones que aún se desconocen, la patrulla chocó contra el camión y, producto del impacto, terminó volcada sobre la carretera.

Los dos oficiales sufrieron golpes leves, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Oficiales de la Policía de Tránsito investigarán las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo la colisión.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.