A eso de las 3:30 de la madrugada de hoy sábado, una patrulla de la Fuerza Pública sufrió un aparatoso accidente en Santa Rosa de Pocosol, un kilómetro al norte de la entrada a Santa María de Pocosol, sobre la ruta 35.

Foto: Corresponsal Mariluz Rojas

El vehículo policial resultó con daños totales tras volcarse, y sus ocupantes, identificados con los apellidos Castro (conductor) y Morales (acompañante), fueron trasladados en condición amarilla al Hospital San Carlos por unidades de la Cruz Roja Costarricense.

Ambos oficiales presentaban lesiones varias, pero se reportan estables.

El hecho se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades para determinar las causas del vuelco.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.