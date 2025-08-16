Una patrulla de Fuerza Pública colisionó contra un vehículo mientras trasladaba a un paciente crítico al centro médico por la balacera en Santa Ana.

La colisión se produjo con un vehículo particular en el centro de San José mientras la patrulla de Fuerza Pública escoltaba la ambulancia de Cruz Roja.

El reporte de Cruz Roja señala:

“Mientras se realizaba el traslado, una de las patrullas de Fuerza Pública sufrió una colisión con otro vehículo en el centro de San José. Nos encontramos atendido dos incidentes con pacientes en condición crítica”

La Benemérita atiende la emergencia en Santa Ana, donde hay fallecidos y heridos, así como la colisión en San José.

Emergencias en desarrollo.