Una patrulla de la Fuerza Pública colisionó contra un poste en Piedades de Santa Ana y una persona tuvo que ser trasladada en condición crítica.

El reporte de la Cruz Roja se dio pasadas las 5:40 p.m. de este lunes 8 de setiembre.

Fotografía: Raquel Vargas

Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, dio detalles sobre la atención de la emergencia y la movilización al Hospital San Juan de Dios.

De momento se desconocen las causas del accidente y las autoridades se encuentran en la escena para la atención.

Caos vial

El accidente que se presentó ha provocado el cierre de la vía, por lo que se reporta congestionamiento del tránsito.

Colisión patrulla contra poste. Fotografía: Raquel Vargas

Noticia en desarrollo.