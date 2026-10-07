Patrocinio de licor en el deporte: PLN y PPSO apoyan proyecto

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Expediente N.° 25.656, que busca permitir el patrocinio de empresas de bebidas alcohólicas en actividades e implementos deportivos, avanza hacia su votación en el Plenario legislativo con el respaldo de las principales bancadas.

Diputaciones del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y del Partido Liberación Nacional (PLN) mostraron su apoyo a la iniciativa, este fue el caso del legislador Mangell Mc Lean quien se mostró complacido por el avance.

“Por supuesto que yo estoy celebrando como costarricense y como diputado que haya prosperado y avanzado el proyecto de ley que busca llevar más recursos al deporte y la recreación, pero sobre todo al deporte y la recreación en las zonas costeras, en las zonas más deprimidas de este país”, dijo Mc Lean.

La iniciativa establece un blindaje estricto que prohíbe de forma tajante cualquier tipo de publicidad o marca de alcohol en ligas menores, uniformes de niños y eventos infantiles.

Imagen con fines ilustrativos (Foto: Randall Sandoval)

Asimismo, el Ministerio de Salud mantendrá el control previo de toda la pauta comercial y se exigirá la inclusión obligatoria de mensajes de prevención del consumo nocivo.

La piedra angular de la propuesta es la creación del Fondo Nacional para el Financiamiento del Deporte, alimentado de manera obligatoria con un 20% del valor de cada contrato de patrocinio suscrito.

Este fondo estará excluido de la regla fiscal y distribuirá sus recursos entre el ICODER, el IAFA, el INAMU y los comités cantonales de deportes, priorizando a las comunidades con menor índice de desarrollo social.

“Hemos dado un paso importante para el deporte costarricense, para que federaciones, clubes, atletas y comités cantonales de deporte puedan acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Queremos más deporte para nuestras comunidades, esperamos que después de muchos años de espera pueda convertirse en ley de la República”, mencionó Royner Mora, congresista del PPSO.

Agrupaciones como el Frente Amplio y analistas constitucionalistas mantienen reservas sobre los precedentes jurídicos del proyecto y su viabilidad ante la Sala Constitucional.