Patrimonio cultural costarricense se apodera de la pista de Mira Quién Baila

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El sabor y la identidad costarricense se hicieron presentes en la pista de Mira Quién Baila, donde el humorista Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz, y su compañera de baile, Ariana Herrera, presentaron una coreografía de swing criollo.

La pareja llevó al escenario de Teletica una de las expresiones más representativas de la cultura popular nacional, con una presentación que destacó por el ritmo, los movimientos y la energía característica de este baile costarricense.

El swing criollo fue declarado patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica en 2012, mediante el decreto ejecutivo N.° 37086-C, publicado en el diario oficial La Gaceta el 3 de mayo de ese año.

Durante su presentación, ambos bailarines le agregaron sabor a la pista y contagiaron con su energía a los presentes.

Sin embargo, Papi Pazz también se robó las miradas al sorprender al público y a quienes se encontraban en el estudio con una actuación de alto nivel, en la que demostró sus habilidades para el baile.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando el humorista se animó a bailar con varias bailarinas al mismo tiempo, una demostración que elevó la energía de la coreografía y puso de manifiesto su desenvolvimiento sobre el escenario.