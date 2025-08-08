El portero costarricense, Patrick Sequeira, seguirá en su actual club Casa Pía, tras la decisión del Bahía de Brasil de no continuar con las negociaciones por el alto precio que pedían los portugueses por el tico.

El Bahía tomó la decisión esta tarde y Patrick continuará con el equipo portugués, ya que las informaciones señalan, que los brasileños no iban a pagar los 8 millones de euros que solicitaban en Casa Pía si querían llevarse al nacional.

Hoy inclusive, Patrick fue titular con el Casa Pía en el primer duelo de la liga portuguesa, donde su equipo cayó por 0 a 2 ante el Sporting Lisboa, pero Sequeira tuvo un gran partido con dos paradas de escándalo.