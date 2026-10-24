Patrick Sequeira responde titularidad con actuación de lujo

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

El arquero costarricense Patrick Sequeira volvió a la titularidad con el Casa Pia de Portugal y respondió con una actuación que vuelve a poner su nombre en el foco: seis paradas y una calificación de 9.0 en Sofascore.

El guardameta costarricense fue una de las figuras de su equipo en la victoria 0-2 ante el Estrela Amadora, resultado que le permite al Casa Pia mantenerse en la pelea en la parte alta de la clasificación. El conjunto lisboeta ocupa actualmente la sexta posición de la tabla.

Sequeira tuvo una noche de mucho trabajo y respondió cuando fue exigido. Sus seis intervenciones fueron claves para mantener su arco en cero y contribuir directamente a que su equipo sacara los tres puntos como visitante.

Su regreso al once inicial llega en un momento en el que su futuro también ha sido tema de conversación. El arquero no salió del Casa Pia pese al interés de otros clubes, en un proceso en el que las pretensiones económicas fueron un factor determinante para que las negociaciones no llegaran a buen puerto.

Pero mientras su futuro sigue generando expectativa, Sequeira continúa demostrando su calidad dentro de la cancha.