Patricia Vargas: “Esperaríamos igual respeto a nuestra institución”

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Vinculada al Poder Judicial desde 1996 como defensora, letrada de casación y jueza de juicio y apelaciones, define su candidatura como un proyecto de renovación institucional adaptado a las exigencias contemporáneas.

Vargas reconocer la necesidad de romper con el distanciamiento tradicional del juez para adoptar un lenguaje sencillo y canales modernos (redes sociales y comunicación directa).

Asimismo, respalda mantener al Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública bajo la sombrilla del Poder Judicial, como garantía de independencia frente a presiones político-partidarias.

“La independencia judicial no es negociable porque es la garantía que tiene la ciudadanía de que el árbitro le pita con justicia”.

La magistrada asegura que se debe poner un freno a “las intromisiones” de entre los Poderes de la República.

“Así como no debo yo inmiscuirme en lo que es competencia del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, esperaríamos igual respeto en lo que respecta a nuestra institución, al Poder Judicial”, sentenció.