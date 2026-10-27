Patricia Vargas: “En mi presidencia estaremos abiertos al diálogo”

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, aseguró que mantiene una posición abierta al diálogo con el Poder Ejecutivo.

Tras ser elegida como la nueva jerarca del Poder Judicial, indicó que mantendrá una línea abierta con las autoridades del Gobierno y del Congreso.

“Tienen que existir condiciones de buena fe; por supuesto, tiene que haber respeto a las competencias de cada Poder de la República”, afirmó.

Vargas obtuvo el apoyo de 12 de los 22 magistrados de la Corte Plena, tras realizarse un total de cinco rondas de votación en las que participaron cuatro personas postulantes.

Por su parte, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro alcanzó siete votos, mientras que Patricia Solano solo contó con el apoyo de tres de sus compañeros.

Con este resultado, Vargas se convierte en la segunda mujer en asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en los 200 años de existencia del Poder Judicial.

El único antecedente se registró en 2013, cuando fue elegida presidenta de la Corte la magistrada Zarela Villanueva, quien ocupó el cargo hasta 2017.

Foto: Isaac Villalta.

Tras reiterar su disposición a mantener abierto el diálogo con los demás Poderes de la República, Vargas indicó que valora reunirse con la presidenta Laura Fernández.

“Será uno de los temas que vamos a plantearnos de inmediato y, una vez que tomemos la decisión, pues lo estaremos informando”, aseguró.

La nueva presidenta señaló que, entre sus prioridades, figura la defensa de la independencia del Poder Judicial.

“Uno de los ejes es la independencia judicial; es básico para que la vida democrática de este país avance y se preserve tal cual. Tenemos también un compromiso con el rezago judicial: la justicia que llega tardía no es justicia”, agregó.

Asimismo, afirmó que uno de los retos durante su gestión será acercarse más a la ciudadanía y mejorar la comunicación sobre la labor que realiza el Poder Judicial.

Frases

“El tema de la independencia judicial es esencial, no es algo que esté sujeto a discusión”,

“No estamos negando la posibilidad de que se nos hagan críticas; la crítica permite a las instituciones mejorar”.

“El Poder Judicial se enfrenta a una época en la que se requiere una renovación, pero no como una cuestión de edad o de años en la magistratura”.

“Creo que es importante trabajar para que las mujeres puedan llegar a puestos de decisión, es un proceso, es una construcción, que no ha sido fácil en las sociedades”.

“En el Poder Judicial cuesta ascender en la carrera judicial; la tenemos más complicada cuando también tenemos una doble jornada en nuestras casas, habla muy bien de la sociedad costarricense y es una fortuna”.

“Es importante tener en cuenta que le toca hacer a cada Poder de la República, es una regla básica donde hay diferentes instituciones. Tenemos que valorar cuáles son los espacios de cada uno de los Poderes”.

Prioridades