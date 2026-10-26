Patricia Vargas: “Cuando se debilita la independencia judicial, se afecta la democracia”

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La magistrada de la Sala III, Patricia Vargas, fue enfática sobre la importancia de que se respete la independencia judicial.
Vargas indicó que cualquier ataque o amenaza a la independencia judicial afectará a la democracia del país.
Como parte de las prioridades de su plan de trabajo está el rezago judicial que afecta a la población que acude a buscar servicios de la institución.
Por otra parte, destacó que es necesario modernizar al Poder Judicial en medio de los cambios tecnológicos y la incursión de la Inteligencia Artificial.
“Mi compromiso es trabajar para atender los desafíos que atraviesa actualmente el Poder Judicial”, dijo.
La magistrada fue la última candidata a presidir la Corte en presentar su plan para los próximos cuatro años.