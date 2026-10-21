Patricia Solano: “Vengo a pedir respaldo no por afinidades, sino por mi trayectoria y desempeño”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, defendió este miércoles su trayectoria en el Poder Judicial y pidió a los diputados valorar su reelección con base en su desempeño y no en afinidades.

Solano compareció ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, que analiza si recomienda o no su continuidad como magistrada de la Sala de Casación Penal.

“Vengo a pedir el respaldo basado no en afinidades de ninguna clase. Vengo a poner a disposición de esta Asamblea Legislativa mi trayectoria, mi desempeño y mi compromiso con la justicia”, manifestó.

La magistrada reconoció que existen sectores que pueden no estar de acuerdo con su continuidad, pero sostuvo que la decisión debe sustentarse en elementos objetivos.

“Soy clara que no todas las personas son afines y no todas las personas están conformes con mi reelección. En esto yo respeto las distintas posiciones. Sin embargo, es importante que la valoración sobre mi continuidad se haga con argumentos y con base en información verificable”, señaló.

Defiende independencia judicial

Durante su exposición, Solano también se definió como una defensora de la independencia judicial y recordó que inició su carrera como jueza de la República en 1988.

Indicó que desde entonces su labor ha estado guiada por el deber de cumplir la Constitución y las leyes, una responsabilidad que, aseguró, aumenta al ocupar una magistratura.