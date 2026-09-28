Patricia Solano toma decisión sobre su reelección

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Patricia Solano, magistrada de la Sala III, comunicó este lunes su interés en reelegirse en ese cargo.

Por medio de una comunicación a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, Solano comunicó que se someterá al proceso de reelección.

“Agradezco que se realicen los trámites necesarios por parte de la Comisión de Nombramientos y se me informe sobre los requisitos establecidos”, indica la nota.

El plazo del nombramiento de Solano vence el próximo 6 de noviembre, por lo cual Solano busca continuar en el cargo por otros ocho años.

Solano se une a otros magistrados como Roxana Chacón y Jorge Araya, que recientemente anunciaron su interés de permanecer en el cargo.