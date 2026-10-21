Patricia Solano sobre recortes: “Quien debe estar haciendo fiesta es la criminalidad”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La magistrada Patricia Solano advirtió que la criminalidad podría verse beneficiada por los recortes presupuestarios al Poder Judicial, debido al impacto que tendría una reducción de recursos sobre las labores de investigación y persecución penal.

La afirmación surgió durante un intercambio con el diputado Antonio Trejos en la Comisión de Nombramientos, donde se analiza la eventual reelección de Solano como magistrada de la Sala Tercera.

Solano sostuvo que, si fuera necesario aplicar recortes al gasto público, estos deberían realizarse de manera proporcional y tomando en consideración las funciones que cumple cada institución.

La magistrada puso especial énfasis en el escenario de seguridad que enfrenta el país y en los recursos que requiere el Poder Judicial para combatir al crimen organizado.

“Si nos quitan los recursos para la parte operativa, quien debe estar haciendo fiesta es la criminalidad, sabiendo que el Poder Judicial no va a tener los recursos para poder realizar la persecución que corresponde en pro de Costa Rica”, afirmó.

Defiende recursos para combatir crimen organizado

Solano señaló que durante los últimos dos años se han desarrollado numerosos operativos contra estructuras criminales y aseguró que el trabajo de las autoridades permitió reducir la presencia de más de 100 grupos criminales.

Por esa razón, cuestionó que se disminuyan los recursos disponibles precisamente cuando la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Durante su comparecencia, la magistrada también advirtió sobre otras consecuencias que, según explicó, podrían derivarse de los recortes previstos para 2027.

Entre ellas mencionó afectaciones a recursos tecnológicos, plazas interinas y funcionamiento de oficinas judiciales. Incluso sostuvo que una reducción presupuestaria podría incrementar la mora judicial al limitar las herramientas utilizadas para atender los expedientes.