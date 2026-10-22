Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La controversia generada en la Asamblea Legislativa tras la comparecencia de la magistrada Patricia Solano, donde se le cuestionó por un video que mostraba a una persona patinando y un vehículo en el contexto de actividades en Guanacaste, tuvo eco en la reciente entrevista con Grupo Extra, donde la aspirante a la presidencia de la Corte aclaró los hechos y restó importancia a los señalamientos de carácter personal.

Durante el intercambio inicial en el plenario con el diputado Antonio Barzuna, donde se le preguntó a Solano si había utilizado un vehículo y un teléfono institucional para actividades personales, a partir de imágenes que, según el congresista, fueron enviadas a la comisión, la magistrada fue enfática en desmentir el uso de bienes del Estado.

La magistrada explicó que conocía al hombre que aparecía patinando en las imágenes e indicó que se trataba de Marco Tulio Bonilla, a quien describió como un deportista de alto rendimiento.

“Nunca he tenido celular institucional, he utilizado solo mi teléfono personal y nunca he utilizado un celular del Poder Judicial”. Asimismo, sobre la grabación de un automóvil, indicó que no era posible certificar que se tratara del vehículo asignado a su cargo, rematando con la frase que marcó la jornada: “Pensé que era más importante los resultados de mi gestión que mi vida amorosa”.

Profundizando en el tema durante una entrevista posterior, Solano explicó que la situación le causó gracia debido a que conocía perfectamente al protagonista de las imágenes.

“Por supuesto que conozco a la persona y entonces me hizo gracia y por eso lo asocié y sé de quién se trata (…) es el único viejillo loco que anda patinando en las calles y que, gracias precisamente a esa, que es un deportista de alto rendimiento (…) el domingo pasado participó en el maratón del campeonato mundial de patinaje en Asunción, Paraguay, y se ganó la medalla de plata”, detalló la magistrada al explicar de quién se trataba.

Solano reiteró que este tipo de contenidos banales desvía la atención de los verdaderos problemas nacionales.

En su análisis, la magistrada enfatizó que la rendición de cuentas y el trabajo que impulsa diariamente la cúpula judicial deben prevalecer sobre ataques que ni siquiera garantizan la veracidad de los materiales expuestos.