Patricia Solano: “Pensé que era más importante mi gestión que mi vida amorosa”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano protagonizó un intercambio con el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos, luego de que el legislador le consultara por videos y denuncias remitidas por ciudadanos sobre un supuesto uso de recursos del Poder Judicial para asuntos personales.

Barzuna preguntó a Solano si había utilizado un vehículo y un teléfono institucional para actividades personales, a partir de imágenes que, según explicó, fueron enviadas a la comisión.

“Nunca he tenido celular institucional, he utilizado solo mi teléfono personal y nunca he utilizado un celular del Poder Judicial”, respondió la magistrada.

Sobre el vehículo que aparecía en una de las imágenes, Solano aseguró que no podía determinar, a partir del video mostrado, que se tratara del automóvil asignado a su cargo.

“Le puedo decir y, bueno, pensé que era más importante los resultados de mi gestión que mi vida amorosa”, agregó Solano durante su respuesta.

La magistrada explicó que conocía al hombre que aparecía patinando en las imágenes e indicó que se trataba de Marco Tulio Bonilla, a quien describió como un deportista de alto rendimiento.

Barzuna respondió inmediatamente que su pregunta no estaba relacionada con la vida personal de la magistrada.

“Yo no estoy interesado en su vida amorosa. Lo que quiero saber es si está utilizando recursos del Poder Judicial para asuntos personales, que es lo que los costarricenses nos están enviando videos y denuncias”, sostuvo.

El diputado reiteró posteriormente que su interés era determinar si habían sido utilizados recursos institucionales para fines particulares.

Video habría sido grabado en Guanacaste

Durante el intercambio, Barzuna señaló que, según la información que acompañaba la denuncia recibida, una de las imágenes correspondería a una actividad de la Asociación de Empleados del Poder Judicial realizada en Guanacaste durante el bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya.

Solano confirmó que asistió a las actividades del bicentenario, pero insistió en que no podía asegurar que el vehículo que aparecía en el video fuera el automóvil institucional asignado a ella.