La magistrada Patricia Solano indicó que no ha decidido si aspiraría a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Esto ante una consulta realizada en la comisión de Seguridad y Narcotrafico, donde fue llamada a comparecer.

Solano contestó que en caso de que Orlando Aguirre, actual presidente de la Corte, dejara el cargo, no ha valorado ser candidata a ese cargo.

La magistrada de la Sala III confirmó que su cargo vencerá en noviembre de este año, por lo cual todavía no ha pensado en el tema de una presidencia.

Los diputados oficialistas han realizado cuestionamientos a Solano por la mora judicial, presencia del crimen organizado en la institución y el manejo del presupuesto.