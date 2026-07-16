Patricia Solano llega acompañada de Carlo Díaz y Michael Soto a comisión

La magistrada de la Sala III, Patricia Solano, llegó a comparecer a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Solano había sido llamada por los diputados para referirse al funcionamiento de la Sala III y la reforma del Código Procesal Penal.

Fotografía Issac Villalta

La magistrada llegó acompañada del fiscal general, Carlo Díaz, y el director interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto.

Solano fue una de las primeras personas citadas por la comisión legislativa en este nuevo período del Congreso.

Fotografía Issac Villalta

En el futuro se espera la participación de Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, y de Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.