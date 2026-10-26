Patricia Solano: “La independencia judicial no es negociable”

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Preside la Sala III desde 2020 y ejerció la vicepresidencia de la Corte entre 2019 y 2023.

Solano justifica su postulación en la necesidad de contar con una figura con experiencia probada en gestión administrativa.

La magistrada señala el “silencio” guardado por la institución durante cuatro años ante críticas desmedidas.

Además, rechaza enfáticamente las acusaciones de corrupción generalizada (“hasta los tuétanos”) sin pruebas, exigiendo respeto al estado de derecho.

Asimismo, afirma contundentemente que defenderá la independencia del Poder Judicial.

“La independencia judicial no es negociable. El Estado de derecho es el tema más importante. Sin independencia judicial, ninguno de los otros temas que pudiéramos querer se pueden dar”, dijo.

Entre sus prioridades están la descongestión de los cobros judiciales, una reforma al proceso penal y la innovación tecnológica dentro de la institución.

Remarca que en 200 años de historia el Poder Judicial solo ha tenido una mujer en la presidencia, abogando por la alternancia de género en las altas jerarquías.