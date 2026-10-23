Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La magistrada Patricia Solano reconoció que uno de los errores del Poder Judicial fue guardar silencio ante los cuestionamientos del Poder Ejecutivo.

“¿Cuál es el pecado del Poder Judicial? Haber guardado silencio. Ahí está nuestro pecado”, afirmó en una entrevista en el programa Desde Buena Mañana, de Grupo Extra.

Solano señaló que las críticas del Ejecutivo se han mantenido durante más de cuatro años y consideró que la falta de respuesta permitió que creciera una percepción negativa sobre el desempeño judicial, sin que la ciudadanía conociera las condiciones en que trabajan los tribunales.

“Yo dije que nosotros teníamos que salir a informarle a las personas qué es lo que hacemos, y por qué en algunos casos no es posible dar una respuesta más rápida”, manifestó.

La magistrada figura entre las candidatas a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya elección está prevista para el lunes 26 de octubre. Si resulta electa, aseguró que mantendría la disposición de dialogar con el Gobierno.

“Siempre desde el Poder Judicial hemos estado en la mejor disposición de dialogar y de escuchar”, indicó.

Solano recordó que la institución acudió a una reunión convocada por el Gobierno el 18 de mayo. Insistió en que las diferencias deben discutirse porque sus consecuencias afectan a la ciudadanía.

“Seguimos estando anuentes a la discusión, porque quienes sufren los resultados de las dos conversaciones es la ciudadanía”, señaló.

Como ejemplo, recordó una propuesta sobre la Ley de Ejecución de la Pena elaborada durante casi tres años por representantes de los tres poderes. Aunque la Asamblea Legislativa la aprobó, el Ejecutivo terminó vetándola.

Solano advirtió sobre una posible reducción de ¢30 mil millones en el presupuesto judicial de 2027 y señaló que el ingreso de expedientes aumenta al menos un 7% anual.

La magistrada insistió en que el Poder Judicial debe comunicar mejor su labor y explicar qué limita una respuesta más rápida.