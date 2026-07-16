Patricia Solano: “Decir que el crimen organizado está en el Poder Judicial le quita autoridad”

Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala III, indicó que no hay investigaciones de infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.

Así lo indicó ante una consulta del diputado liberacionista Eder Hernández, en relación con manifestaciones que han realizado sobre la corrupción al Poder Judicial.

Solano indicó que afirmar que el crimen organizado está en el Poder Judicial le quita la autoridad a la institución.

“Decir que el crimen organizado está en el Poder Judicial le quita autoridad”, dijo la jerarca judicial.

La magistrada señaló que se han seguido causas contra funcionarios judiciales que han sido sancionados por diversos motivos.