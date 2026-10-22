Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

A pocos días de la elección para definir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, prevista para este lunes 26 de octubre, Patricia Solano analizó los principales retos de la institución y abordó las tensiones políticas que han marcado la relación entre los poderes de la República en los últimos años.

Consultada en el programa Desde Buena Mañana de Grupo Extra sobre el impacto de la narrativa oficialista que cuestiona la eficiencia del sistema judicial, Solano fue autocrítica al señalar que el mayor error institucional fue haber optado por la pasividad ante los ataques reiterados.

“¿Cuál es el pecado del Poder Judicial? Haber guardado silencio. Ahí está nuestro pecado”, expresó, al lamentar que durante más de cuatro años la institución prefirió no responder a los señalamientos semanales emitidos desde el Poder Ejecutivo.

La magistrada destacó que el cambio de postura implementado recientemente, al salir a desmentir públicamente falsedades y exponer con datos la labor de los tribunales, ha comenzado a generar una reacción diferente en la ciudadanía y a contrarrestar el desgaste institucional.

Asimismo, reafirmó su disposición de mantener abiertos los canales de diálogo interinstitucional si llega a asumir la presidencia del organismo, aunque advirtió que la independencia financiera y presupuestaria sigue siendo un pilar fundamental amenazado por recortes económicos.