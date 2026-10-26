Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La magistrada de la Sala III, Patricia Solano, indicó que le corresponde a una mujer presidir la Corte Suprema de Justicia por los próximos 4 años.

Solano agradeció la presencia de varios ciudadanos que llegaron con pancartas a la Corte Plena solicitando que una mujer tenga el más alto cargo en el Poder Judicial.

Asimismo, agregó que sería histórico que los tres Poderes de la República estén al mando de una figura femenina.

Entre los retos que señaló del Poder Judicial son atender la falta de recursos presupuestarios y defender al Poder Judicial.