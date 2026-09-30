Patricia Solano confirma su candidatura a la Presidencia del Poder Judicial

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La magistrada Patricia Solano confirmó oficialmente que buscará convertirse en la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

El anuncio se realizó durante una entrevista de Teletica, donde la funcionaria explicó que su decisión responde a la coyuntura institucional y democrática que atraviesan tanto el país como el Poder Judicial.

Solano indicó que asume este desafío con la intención de proponer su nombre para continuar en la magistratura y asumir la jefatura de la Corte. En cuanto al perfil de su eventual gestión, destacó que se caracterizará por un liderazgo directo, transparente y enfocado en la practicidad, señalando que las cosas deben ser claras y sin “medias tintas” para lograr resultados concretos en la función pública.

Yo soy muy directa siempre. Entonces, creo que ese estilo directo no puede ser que en ciertas cosas estemos a medias tintas. Las cosas deben ser claras para que las personas entendamos dónde estamos”, mencionó Solano.

La magistrada enfatizó que el OIJ ha mantenido un desempeño muy exitoso durante el último año en la persecución del crimen organizado; sin embargo, el Poder Judicial padece de recortes presupuestarios recurrentes tras la ejecución de operativos de gran escala.

La votación en la Corte Plena para definir la Presidencia del Poder Judicial está programada para el próximo 26 de octubre.