La exdiputada Patricia Mora fue sancionada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a no poder ocupar cargos públicos por beligerancia política.

La frenteamplista reaccionó a esta situación y mencionó que esto se dio en una actividad de la cual participó por “5 minutos” y que era de una pariente de ella.

“Sentí que era mi obligación como representante en ese momento de todos los derechos de todas las mujeres de este país llegar a una Asamblea, no a hacer politiquería, no. A decir quién era Marjorie Montes, nuestra tesorera nacional, y esa era una asamblea en honor a ella”, dijo Mora.

De la misma forma, la exjerarca dijo que “en esa actividad fue en la que estuve posiblemente cinco minutos” y que le “duele muchísimo, que en estas circunstancias se castigue el ir a demostrar el cariño y el respeto hacia una pariente, amiga y compañera de trabajo”.

Fotografía Randall Sandoval

La sanción

Ana Patricia Mora Castellanos fue sancionada a ocupar cargos públicos por 4 años tras la resolución 5350-E6-SE-2025 del 7 de agosto.

La razón es que, mientras ejercía el cargo de Presidenta ejecutiva del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, el 9 de febrero de 2019 se presentó a una Asamblea Nacional del Frente Amplio y dirigió unas palabras que incluyeron la defensa de su participación en el entonces gobierno de la República, intervención inmediatamente posterior a que se conociera una moción relacionada a su entonces participación en el gobierno del expresidente Alvarado Quesada, indica el TSE.

La destitución no aplicaba, dado que la CCSS informó su condición de pensionada, concluye el Tribunal.