Los campeonatos nacionales de patinaje de velocidad cierran este fin de semana en el Patinódromo Nacional de La Sabana, con la quinta y última fecha en menores, mayores y open.

Las pruebas en modalidad Pista se disputarán desde las 8:00 a.m., con la participación de 152 patinadores de 11 equipos. Ellos son Alajuela (CODEA), Cañas, Cartago (CCDR), Sliders de Desamparados, Entrenamiento Mortal, Escazú (CCDR), Mora, San Carlos, San José (CCDR), Santa Ana y Siles Skate.

“Para cada campeonato (menores, mayores y open) la FEDEPAT lleva un ranking anual, colectivo e individual. Los patinadores y equipos suman puntos en cada competencia. Los que al final acumulen la mayor cantidad de puntos serán designados campeones nacionales”, indicaron los organizadores.