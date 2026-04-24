San Carlos y Pérez Zeledón firmaron un empate 1-1 en la última jornada del campeonato, en un duelo equilibrado que dejó emociones en la primera mitad, pero que no logró romper la paridad en el complemento.

El conjunto generaleño abrió el marcador al minuto 37, gracias a un golazo de Joshua Canales, quien sacó un potente remate que se coló en la escuadra izquierda, imposible para el guardameta norteño. Sin embargo, la respuesta de los Toros del Norte fue inmediata y apenas cuatro minutos después, al 41’, Kendall Gómez aprovechó dos errores en la zaga rival para igualar el compromiso.

Para la segunda parte, ambos equipos intentaron inclinar la balanza, pero carecieron de claridad en el último tramo de la cancha, lo que mantuvo el 1-1 hasta el pitazo final.

Más allá del resultado, el encuentro también dejó espacio para las buenas noticias en San Carlos, con el debut en la Primera División de los jóvenes Cristopher Alfaro Villalobos y Felipe Pérez Chaves, ambos de 18 años, quienes dieron sus primeros pasos en la máxima categoría con el equipo norteño.