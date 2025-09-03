Perder 0-1 en casa ante Municipal Pérez Zeledón, con autogol de Jonathan McDonald fue la gota que derramó el vaso y la dirigencia de San Carlos despidió al entrenador Geiner Segura. Así lo comunicó al final del encuentro Carlos Acosta, el Gerente Deportivo. “Me toca venir a conversar con ustedes para dar la noticia. Don Geiner Segura no continúa como técnico de la institución. Agradecerle por este tiempo, hay un tema meramente de resultados y hace que lamentablemente en casa se nos haya ido otra oportunidad. En esto se maneja plan A, plan B y plan C. Nos toca tomar decisiones y en su momento vamos a anunciar el nuevo técnico y no vamos a adelantar nada”, contó. El panorama para Segura no era halagador, pues también habían quedado eliminados en la primera fase del Torneo de Copa.

El principal candidato para asumir es el exvolante de Saprissa Walter “Pate” Centeno. Ya han caído 4 técnicos en el Torneo Apertura, Pablo Salazar en Herediano, Paulo César Wanchope en Saprissa, Luis Marín en Sporting y ahora Geiner Segura en San Carlos.