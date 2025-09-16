El fútbol costarricense tendrá este fin de semana un capítulo especial. Dos de sus técnicos más reconocidos, Walter “Pate” Centeno y Óscar “Macho” Ramírez, se enfrentarán por primera vez desde el banquillo en la liga local. El partido no solo será un duelo táctico, sino también un encuentro cargado de simbolismo, ya que Centeno volverá al estadio Alejandro Morera Soto, la “Catedral”, pero esta vez como estratega de San Carlos.

Para los Toros del Norte, el reto es mayúsculo. La última vez que salieron con tres puntos de Alajuela fue el 19 de enero de 2019, cuando un solitario gol de Alberth Villalobos, hoy sin equipo, les dio la victoria mínima de 0-1. Desde entonces, acumulan seis años sin ganar en ese escenario.

Sin embargo, los antecedentes recientes invitan a no dar nada por sentado. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, Alajuelense apenas logró un triunfo (3-1 en octubre del año anterior), mientras que San Carlos consiguió cuatro empates, mostrando que sabe incomodar al actual campeón de Centroamérica.

El pulso también se mide en los números individuales. Centeno solo ha obtenido un 23 % de rendimiento en el Morera Soto como entrenador, mientras que Ramírez, desde que asumió en abril de 2025, ha dirigido 10 partidos en casa con un saldo de seis victorias, tres derrotas y un empate entre torneo local y Copa Centroamericana. Este choque, más allá de las estadísticas, representa un duelo de estilos. Centeno ha apostado por un fútbol de toque y proyección ofensiva, mientras que Ramírez es sinónimo de orden táctico y seguridad defensiva. Dos formas de ver el juego que prometen un encuentro intenso y estratégico.