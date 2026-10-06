“Paté” recordó su gol al Real Madrid en su visita a Grecia

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Walter Centeno regresó a Grecia para reencontrarse con uno de los lugares que marcó su carrera como futbolista. El exjugador costarricense tuvo la oportunidad de conocer el nuevo estadio del AEK Atenas, una visita que calificó como especialmente significativa por los recuerdos que guarda de su paso por el fútbol griego.

Centeno compartió en sus redes sociales un mensaje en el que recordó uno de los momentos más importantes de su trayectoria: el gol que le anotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, una noche que, según sus propias palabras, marcó un antes y un después en su carrera.

“Recibir la invitación para conocer el nuevo estadio del AEK tiene un significado muy especial para mí. Han pasado muchos años desde aquella noche en que un gol que anoté ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, marcó un antes y un después en mi carrera”, expresó el exfutbolista.

El regreso tuvo además un ingrediente especial, pues Centeno visitó el recinto precisamente en el día de su cumpleaños, algo que convirtió la experiencia en un regalo cargado de nostalgia.

“Y qué regalo de Dios poder regresar justamente hoy, en mi cumpleaños, a un lugar que guarda parte de mi historia”, añadió.

La etapa de Centeno en Grecia quedó marcada por actuaciones importantes a nivel internacional. El costarricense no solo consiguió marcarle al Real Madrid en el mítico Bernabéu, sino que también dejó su huella frente a la Roma, en Italia, en otra de las noches europeas que forman parte de su trayectoria.

Ahora, años después de aquellas experiencias, Centeno volvió a uno de los escenarios vinculados con su historia en el fútbol griego y aprovechó para recordar todo lo vivido.