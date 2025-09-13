El técnico de San Carlos, el exvolante del Saprissa, Walter “Paté” Centeno, fue contundente al señalar que no se debe meter mano en la Sele y mucho menos llamar a los veteranos.

Ante la consulta de como ve lo que sucede en la escuadra Tricolor se soltó a hablar. “Yo creo que no podemos perder la calma. A nivel país entiendo la presión de la prensa, entiendo la presión de la gente y de que ya están pensando en el dinero. Ya están pensando en cuánto van a perder si no vamos al Mundial. Esto es muy reiterativo en este país. Es como un ciclo y no vamos para ningún lado”.

Sobre el seleccionador Miguel Herrera menciona que “este entrenador lo estaba haciendo bien, todo el mundo estaba contento. Tuvo una semana mala y ya ahora es el más malo”.

También aprovechó para analizar el cotejo ante Haití. “Vi el partido y todo el mundo menospreció el rival. Pero el rival lo hizo bien. El fútbol está muy igualado. El otro equipo hizo un segundo tiempo muy bueno y Costa Rica reaccionó y le alcanzó hasta el empate. Los muchachos hicieron el esfuerzo, se entregaron y voy a apelar a que le den continuidad a esa gama de jugadores jóvenes que hacen sus primeras armas en la selección”.

Aprovechó para hacer una comparación con lo que sucedió en años anteriores. “La selección más exitosa del fútbol de Costa Rica fue la del 2014 y en el 2010 quedamos eliminados. No se me olvida”. Repasó aquel equipo diciendo “Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz, etcétera. Quedamos eliminados y 4 años después fueron la mejor selección del país, porque a veces hay que equivocarse para alcanzar el éxito. Tenemos miedo a perder. Es importante ir al Mundial, pero de qué forma, de la forma del 2022, del 2018 donde no fuimos a ningún lado. Ya basta. Lo digo como exjugador de la selección de Costa Rica, dicen que traigan a este o al otro. Dejen al entrenador que decida, por favor, porque sino después hay que pagarle un montón de plata. Estamos en el mismo vicio. Hay que dejar el vicio. Confiemos plenamente en el trabajo del profesor”.