“Paté” guarda silencio sobre la Sele

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Walter “Paté” Centeno prefirió reservarse su opinión sobre el nuevo proceso de la Selección Nacional de Costa Rica, que esta semana inicia una nueva etapa luego de quedar fuera del Mundial de este año.

El técnico de San Carlos fue consultado sobre su percepción de la convocatoria realizada por Fernando Batista, pero decidió no emitir criterio y dejó entrever que existen personas que le impiden hablar abiertamente sobre la Tricolor.

“Algún día hablaré, cuando me dejen hablar, usted no sabe cuánto quiero hablar de la Selección.

La amé tanto y la seguiré amando, pero a veces hay que guardarse las palabras”, expresó Centeno.

Pese a mantener su posición, el entrenador sancarleño sí manifestó su deseo de que a la Tricolor le vaya bien en los próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf, donde enfrentará a Curazao, Haití y Nicaragua.

“Que les vaya bien en este nuevo proceso, pero algún día diré algo. Ojalá que lo hagan bien en la Liga de Naciones porque ya es demasiado”, señaló.

Las declaraciones llegan en medio del inicio de una nueva era para Costa Rica, con Batista al frente y una convocatoria que dejó algunas ausencias importantes.

El conjunto norteño no aportó futbolistas a la lista del argentino, pese a encontrarse actualmente en zona de clasificación del Torneo de Apertura 2026.

San Carlos ocupa la cuarta posición con 15 puntos, situación que convierte la ausencia de representantes del club en uno de los temas que también rodean la convocatoria del “Bocha”.