San Carlos tiene todo listo para enfrentar al Herediano este sábado a las 8:00 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

El equipo norteño llega a la jornada con 20 puntos, ubicado en la sexta posición del torneo, y aún mantiene vivas sus aspiraciones de clasificación, aunque dependerá de una combinación de resultados en la recta final.

En la previa del compromiso, el técnico Walter Centeno fue claro al señalar que las opciones siguen abiertas, pero pasan directamente por el rendimiento de su equipo.

“Matemáticamente hay opciones. Puede sonar repetitivo decir que estamos ahí, pero dependemos de nosotros. Esto es para el que haga mejor las cosas, el que esté más concentrado y sepa jugar estas instancias. Los muchachos han hecho un gran esfuerzo durante estos siete meses y siempre hemos hablado de esa posibilidad”, afirmó el estratega.

Centeno también anticipó un duelo complejo ante el actual líder del campeonato, aunque dejó una frase con cierto picante.

“Sabemos que vamos contra el líder en su cancha, que es complicada. Tienen un muy buen entrenador y un plantel amplio. No será un partido fácil. Por ahí se dice que Heredia ya tiene los tres puntos”, comentó entre risas.

San Carlos llega motivado tras golear 4-0 a Guadalupe FC, mientras que Herediano lidera el torneo con 31 unidades y hace una semana derrotaron a Cartaginés.