“Paté” ante el “Team” con futuro incierto

San Carlos visita esta noche el Estadio Carlos Alvarado con opciones de clasificar, pero enfrentando al líder Herediano y con incertidumbre por el futuro de su técnico Walter “Paté” Centeno, cuyo contrato está por finalizar con los norteños.

Hay incertidubre en la clasificación, pero también en el banquillo.

¿Cómo visualiza el partido?

“Difícil. He hablado con los muchachos, les he hecho saber aún más la posibilidad de todo lo que está en juego en el campeonato nacional. Matemáticamente aún hay opciones, es reiterativo decirlo, pero dependemos de nosotros. El que mejor lo haga es el que va a clasificar, y los muchachos han hecho un gran esfuerzo. Jugaremos contra el líder en su cancha. Es más, por ahí se dice que Heredia tiene 3 puntos”.

¿Qué opina de que dicen que usted cumplió con salvarse del descenso?

“Agradecerles. Hemos trabajado para esto. Tenemos que seguir enfocados. Los jugadores ya lo saben, las oportunidades se van a presentar, de acuerdo con lo que ellos me den dentro del terreno de juego. Nosotros a seguir el plan de seguir creciendo”.

¿Ya planifica la próxima temporada?

“Lo más importante es cerrar bien el torneo, jugar esos tres partidos. Ya había hablado con Carlos Acosta (gerente deportivo), le dije que teníamos que hacer un plan donde el equipo no vuelva a pasar lo que ha sucedido los últimos dos años. Para eso hay que hacer una estructura, un plan de trabajo, para fortalecer el equipo el próximo torneo y aspirar a más cosas”.

¿Cierto que ya tiene otro equipo?

“Siempre he sido una persona muy respetable de mis contratos, como jugador también fue lo mismo. Hasta que no salga nada de mi boca, hasta que no vean algo formal, no pueden creer en especulaciones. Estamos muy a gusto en San Carlos y tengo contrato”.

¿Se siente a gusto en San Carlos?

“Siempre vine aquí con el objetivo de crecer, de hacer algo importante. Así ha sido mi estadía en todos los equipos, tratar de trascender, y para hacerlo, hay que cambiar cosas.

Vine aquí en tiempos difíciles, tiempos de pelear cosas, y hasta ahora estamos un poco solventes. No es bonito estar peleando abajo. San Carlos, si quieren hacer un plan para pelear por otras cosas, bienvenido sea, encantado de seguir ese plan”.